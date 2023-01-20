افتتاح 5 مساجد بتكلفة 3 ملايين و955 ألف جنيه في 4 مراكز بالبحيرة

أكدت محافظة البحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وذكرت المحافظة فى بيان اليوم، أنه تم افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز (دمنهور - أبو حمص - المحمودية - رشيد) بتكلفة 3 ملايين و955 ألف جنيه وهى الآتي:

مسجد التوبة بقومبانية البرنوجي بمركز دمنهور على مساحة 188 مترا، وبتكلفة مليون و300 ألف جنيه، ومسجد الزعيرة في بطورس - أبو حمص، على مساحة 302 متر وبتكلفة 2 مليون و100 ألف جنيه.

ومسجد الرحمن بقرية اللبان المحمودية على مساحة 198 مترا، بتكلفة 135 ألف جنيه (صيانة وترميم)، ومسجد شهاب الدين بقرية شهاب الدين - رشيد، على مساحة 248 مترا، وبتكلفة 120 ألف جنيه (صيانة وترميم)، ومسجد الجمعية اليونانية الشهير بنخنوخ زاوية غزال دمنهور على مساحة 440 مترا وبتكلفة 300 ألف جنيه (صيانة وترميم).

وكانت تناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "ادخلوا في السلم كافة"، السلام النفسي والمجتمعي والدولي أن السلام غاية إنسانية نبيلة وقضية راسخة في الفكر الإسلامى، فالإسلام دين السلام، وربنا (جل وعلا) هو السلام، ونبينا ( صلى الله عليه وسلم ) نبي السلام، وتحية المسلمين في الدنيا والآخرة السلام ، والجنة هي دار السلام ، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام، والمسلم الحق يحقق السلام مع نفسه وينشر السلام في مجتمعه وفي العالم أجمع.