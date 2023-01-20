الأرصاد: اليوم طقس معتدل نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمرتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 20 9

بنهــــا 22 11

دمنهور 21 10

وادي النطرون 21 9

كفر الشيخ 22 10

المنصورة 21 10

الزقازيق 21 10

شبين الكوم 22 10

طنطا 22 9

دمياط 21 11

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 10

العريش 19 9

رفح 19 9

رأس سدر 21 11

نخل 19 1

كاترين 14 0

الطور 21 9

طابا 22 10

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 21 10

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 19 11

السلوم 19 12

سيوة 19 6

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 12

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 14

حلايب 23 15

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 23 13

الفيوم 21 9

بني سويف 22 9

المنيا 21 7

أسيوط 22 6

سوهاج 23 6

قنا 25 7

الأقصر 25 7

أسوان 26 9

الوادي الجديد 25 5

أبوسمبل 27 10