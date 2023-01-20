وسط التزام العائلة المالكة البريطانية الصمت إزاء مذكرات الأمير هاري وفيلمه الوثائقي الذي يبث على منصة "نتفليكس" اللذان تضمنان اتهامات ضد أفراد العائلة، اعتبر كريستوفر أندرسن خبير الشؤون الملكية، أن ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية كانت ستتخذ نهجا مغايرا إزاء تلك المسألة لو كانت على قيد الحياة اليوم، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ العائلة المالكة موقفا بدلاً من تجاهلها "مزاعم هاري".



وقال أندرسن، مؤلف كتاب "الملك: حياة تشارلز الثالث"، إنه لا يوجد شيء كان من الممكن أن يهز أو يزعج الملكة الراحلة، مرجحا أنها كانت ستتخذ بعض الإجراءات كما فعلت مع الأميرة ديانا، الزوجة السابقة للملك تشارلز الثالث ووالدة الأمير هاري.



وأشار إلى أن الملكة الراحلة طلبت طلاق تشارلز وديانا بعد مقابلة شهيرة مثيرة للجدل أجرتها الأميرة ديانا عام 1995 أعلنت فيها تفاصيل علاقتها بزوجها تشارلز آنذاك، حيث جاء الانفصال بعد شهر من بث تلك المقابلة، بحسب موقع "شي نوز" الأمريكي.



وأكد خبير الشؤون الملكية البريطاني أن إليزابيث طلبت من نجلها اتخاذ خطوة الطلاق رسميًا وإخراج ديانا من العائلة. وأعرب عن اعتقاده بأن العائلة المالكة يجب أن تفعل شيئًا بدلاً من تجاهل مزاعم الأمير هاري.



وأشار إلى أن هناك بالفعل أحاديث حول رفع ألقاب دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، وأن البريطانيين يراقبون ما ستفعله العائلة المالكة.



وبعد شهور من الترقب وحملة دعائية واسعة، طُرح كتاب مذكرات دوق ساسكس بعنوان "سبير" (الاحتياطي)، وحقق مبيعات قياسية بلغت 1.4 مليون نسخة للطبعة الإنجليزية في أول 24 ساعة.



وانقلب الرأي العام في بريطانيا ضد هاري عقب نشر الكتاب، وسط أخطر أزمة معيشية تواجهها البلاد منذ جيل.