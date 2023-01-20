سهير رمزي: رفضت الحصول على الميراث من أبويا وصلتي بأخواتي مقطوعة

أكدت النجمة سهير رمزي، أنها رفضت الحصول على ميراثها من والدها لأنه ليس من حقها ولم يجبرها أحد على التنازل عن حقها، قائلة: "أنا بحب أخد الحاجة اللي من حقي ومخدش ميراث والدي لأني مشوفتهش ولا اعرفوه، وفي ناس احق بالميراث ده مني ومحدش أجبرني".

وأضافت النجمة سهير رمزي، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن والدتها اقترحت عليها التنازل عن الميراث لعدم حاجتهم للفلوس، متابعة: "والدي مصرفش عليا وأنا شفته مرة واحدة وعمري 13 سنة وصلتي اتقطعت مع أخواتي بعد موضوع الميراث ومعرفش عنهم حاجة خالص".

ووجهت النجمة سهير رمزي، رسالة إلى أشقائها قائلة: "يا ريت يتواصلوا معايا ويكون في ود بينا ومحدش فينا محتاج حاجة من حد إلا صلة الرحم، واحنا محتاجين صلة الرحم وأتمنى يتوصلوا معايا والدنيا متستهلش حاجة".