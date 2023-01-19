قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي، له علاقة قوية بتراجع نتائج الفريق الأبيض في الآونة الأخيرة.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «سبب بقاء سيد عبد الحفيظ في منصبه بالنادي الأهلي إنه يضغط على الحكام بكل الطرق الممكنة، إلى جانب ذلك له علاقة قوية بتراجع نتائج الزمالك في الفترة الأخيرة».

وتابع منصور: «خسرنا في مباراة بيراميدز الأخيرة بالكأس بسبب السحر، وولادنا مكنوش شايفين الكرة في اللقاء وكانوا بيدخلوا على بعض في كل لعبة».

وواصل رئيس الزمالك: «قلت للاعبي الزمالك مباراة السبت أمام الأهلي مفيهاش سحر، ألعبوا وهتكسبوا واللي حصل معاكم أمام بيراميدز مش هيتكرر تاني».

وتطرق منصور للحديث عن محمود علاء لاعب الزمالك، والمُعار لصفوف الاتحاد السكندري، قائلا: «ايه رأيك يا مصيلحي «رئيس الاتحاد» في محمود علاء صاحب هدف الفوز لفريقك أمام البنك الأهلي، خد بالك ده ابن الزمالك».

وأتم: «محمود علاء كان جزءًا من صفقة انتقال مروان عطية لنادي الزمالك، ولكن إدارة الاتحاد تراجعت عن الصفقة في شهر يناير الجاري».