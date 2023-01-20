قومي المرأة يطلق مبادرة لتوفير فرص عمل وإنشاء شركات ناشئة للمرأة المعيلة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن إطلاق مبادرة "المصرية" بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، ضمن الهدف المشترك بين المركز والمؤسسة الخيرية وهو التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات وتوفير فرص عمل لهن.

وأوضحت مرسي الخدمة التي ستقدم من خلال مبادرة "المصرية" بالتعاون بين المجلس ومؤسسة مصر الخير هى توفير مشروعات انتاجية مدرة للدخل للسيدات والمساعدة في إنشاء شركات ناشئة.

وجاء الإعلان عن المبادرة بعد توقيع بروتوكول تعاون بين الدكتورة مايا مرسي والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، بحضور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وأمل مبدى المدير التنفيذي لتنمية الموارد بالمؤسسة وأحمد علي رئيس المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، والسفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية وسهام جبريل وسناء السعيد أعضاء المجلس القومي للمرأة.

وفي هذا الصدد، أعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير، وأكدت المبادرة تهتم بتمكين المرأة المعيلة إقتصاديا، قائلة "نحن اليوم نزرع شجرة خير وهى تعد أمل وخير جديد فى فترة مليئة بالتحديات".

وأكدت مرسي على أهمية تكاتف جميع المنظمات والهيئات المختلفة في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل الذي يعود بالخير على المرأة والأسرة المصرية، مشيرة إلى أن مصر بلد الأمن والأمان كما ذكرها القرآن الكريم ولن يستطيع أحد إسقاطها.

كما قالت مرسي إنه تم الاتفاق على تنفيذ نموذج تجريبي رائد "Pilot" لمشغل ملابس ومطبخ مركزي كمرحلة أولى وسوف يتم التوسع في المحافظات المختلفة التي يتم الاتفاق عليها، متمنية أن تشمل المبادرة جميع المحافظات.