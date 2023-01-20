إبراهيم عيسى: هدف الإخوان تفتيت المجتمع ومدارسهم تنشر الفكر المتطرف

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن جماعة وتنظيم الإخوان الإرهابي يعتبرون أن الإسلام الدين هو وطنهم وهدفهم الخلافة وليس الدولة الوطنية كما هو معروف عنهم، مؤكدا أنهم اعترفوا مرارا بأنهم ليسوا وطنيين، كما أن هدفهم هو تفتيت المجتمع.

وأضاف عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على شاشة القاهرة والناس، أن تيار الإسلام السياسي خطر جبار وحقيقي على مجتمعنا، موضحا أن التيار الإسلامي لديه هدف وهو مصلحة الجماعة والتنظيم والتيار، مؤكدًا أن الإسلام السياسي يفكر دائمًا في مصلحته وليس مصلحة الدولة.



وأوضح إبراهيم عيسى، أن مصر دائمًا هي المجتمع المدني، والذي يلعب دور كبير في خدمة الوطن عبر مشاركة وطنية على مر التاريخ، مشددًا على أن مدارس الإخوان حاولت دائمًا نشر الفكر المتطرف وتقسيم المجتمع.