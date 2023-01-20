مباحثات مصرية سودانية مشتركة لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات

أكد السفير هاني صلاح سفير مصر لدى السودان، أن التعاون بين القاهرة والخرطوم يشهد تطورا كبيرا ومهما للغاية.

وقال السفير هاني صلاح- في تصريح على هامش لقائه وزير الاتصالات والتحول الرقمي بالسودان عادل حسن محمد حسين؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك- إن قطاع الاتصالات بين البلدين يشهد تطورا مهما، مشيرا إلى التدريب الذي تم العام الماضي لعدد 500 فني ومهندس من الكادر السوداني في وزارة الاتصالات السودانية في مصر، والذي يعد أكبر عدد للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات بين أي وزارتين في البلدين.

وأضاف أن قطاع الاتصالات يعتبر قاطرة لدفع كل القطاعات الاقتصادية بالبلدين، معربا عن سعادته بوجود إرادة سياسية لدى الوزير للتعاون مع جمهورية مصر العربية.

وتابع: "لقد تناول اللقاء الزيارة المرتقبة غدا لوزير الاتصالات السوداني إلى القاهرة؛ للمشاركة في اجتماع وزراء الاتصالات العرب، الذي سيعقد يوم 23 يناير الجاري، والذي ستعقبه زيارة ثنائية ولقاءات مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري؛ لبحث التعاون في مجالات مختلفة في قطاع الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

كما تناول اللقاء أيضا التعاون بين هيئتي البريد في البلدين، وتبادل الخبرات والمنح، وتفعيل مذكرة تفاهم كانت موقعة مؤخرا بين وزارتي الاتصالات في البلدين، وتوظيف واستغلال إمكانيات البلدين من مراكز بحثية وتدريبية.

ومن جانبه، قال وزير الاتصالات بالسودان عادل حسن، إن اللقاء ناقش عدة ملفات تتعلق بتطور العلاقات بين مصر والسودان في مجال الاتصالات، مشيرا إلى زيارته إلى جمهورية مصر العربية في الأيام المقبلة، وأكد أهمية تبادل الخبرات فيما يتعلق بالتحول الرقمي ونقل تجارب الدول العربية، موضحا أهمية هذا المجال للسودان.