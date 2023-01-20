محافظ الإسكندرية ينعى أمين الشرطة الشهيد حمادة صبحي رمضان

نعى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في بيان اليوم الجمعة، ببالغ الحزن والأسى أمين الشرطة حمادة صبحي رمضان، من قوة إدارة مرور الاسكندرية الذي استشهد أثناء مطاردة عناصر إجرامية شديدة الخطورة صباح اليوم، مقدمًا خالص التعازي لأسرة الشهيد، داعياً المولى عزل وجل أن يرحم الشهيد، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب المحافظ عن خالص التعازى لرجال الداخلية البواسل في وفاة شهيد الواجب الذي قدم روحه فداء للوطن، مؤكدا أن رجال الجيش والشرطة المصرية يثبتون يوماً بعد يوم أنهم حائط صد في مواجهة دعاة القتل والتخريب والدمار.

على الصعيد ذاته، أكد الشريف أنه يتابع حالة المصابين في الحادث، متمنيا لهم الشفاء العاجل، مؤكدا أن شعب مصر يقدر جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل لحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه واستقراره والدفاع عن أبنائه ضد أي اعتداء.

جاء الحادث في إطار متابعة نشاط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية في عدد من القضايا أبرزها مخدرات وسلاح ناري.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجدهم بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وخلال مطاردتهم بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات؛ ما أسفر عن إستشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين، وتم ضبط إثنين من المتهمين، وهروب المتهم الثالث.