رئيس وزراء اليابان يوجه بدراسة الخطوات نحو خفض تصنيف كوفيد-19 إلى فئة الإنفلونزا

أصدر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، اليوم الجمعة، توجيهاته إلى وزراء حكوميين بدراسة الخطوات نحو خفض تصنيف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى نفس فئة الإنفلونزا الموسمية.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن كيشيدا عقد اليوم اجتماعا مع وزير الصحة كاتسونوبو كاتو والوزير المسؤول عن تدابير مكافحة فيروس كورونا شيجييوكي جوتو حيث ناقشوا تصنيف (كوفيد-19) في ضوء مستوى التراجع الأخير في حالات العدوى.



وقال كيشيدا -في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع- "إنه سيطلب من الخبراء مناقشة الخطوات اللازمة نحو إعادة تصنيف المرض إلى الفئة الخامسة بحلول فصل الربيع مبدئيا".



ويسمح مستوى التصنيف الحالي لكوفيد-19 -المدرج حاليا في الفئة الثانية تقريبا وهو ثاني أعلى مستوى على نظام التصنيف الياباني للأمراض المعدية المكون من خمسة مستويات- للسلطات باتخاذ تدابير صارمة لمنع انتشار المرض، من بينها الحد من حركة التنقل للمواطنين.



وفي حال تم إعادة تصنيف (كوفيد-19) إلى الفئة الخامسة، وهي أدنى مرتبة، سيكون بوسع المزيد من المؤسسات الطبية قبول مرضى كورونا ولن يتعين على المواطنين الحد من أنشطتهم.