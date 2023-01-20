 وزارة الاقتصاد اللبنانية: لا أزمة خبز في البلاد على المدى القريب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الاقتصاد اللبنانية: لا أزمة خبز في البلاد على المدى القريب

بيروت - أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 4:57 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 4:57 م

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، ما تردد حول وجود أزمة خبز في البلاد على المدى القريب، معتبرة أن من يسوق لهذه الأخبار يسعى لافتعال أزمة لا وجود لها، مؤكدة أن التجارب السابقة أثبتت أن تجار الأزمات هم من يقفون وراء افتعالها.

وشددت الوزارة - في بيان لها اليوم - على أنها مستمرة بمكافحة تجار الأزمات والفساد من خلال التعاون المتواصل مع كل الأجهزة المعنية، مشيرة إلى أنها نجحت بمكافحة كل سارقي القمح والطحين، لافتة إلى أن الوزارة والسلطات الأمنية حازمة في التصدي لكل من يمس لقمة عيش المواطن.

وطمأنت وزارة الاقتصاد والتجارة المواطنين أن لا أزمة خبز، وأهابت بوسائل الإعلام أن تدقق في صحة ما تنقل من معلومات مفبركة وتحاليل كاذبة، على حد وصف الوزارة، يرمي من يقف وراءها إلى التهويل على المواطن واستغلاله، وأن تستحصل على المعلومة من المصدر الصحيح كي لا تقع في خطأ تضليل الناس.


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