وزير الخارجية الإيراني يؤكد على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الصين

ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي ليلة أمس الخميس مع نظيره الصيني تشين جانج، اخر التطورات العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، أن وزيرا خارجية البلدين تبادلا في هذه المحادثة الهاتفية وجهات النظر حول سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين.

وفي إشارة إلى الزيارة الناجحة التي قام بها نائب رئيس الوزراء الصيني إلى طهران، قيم أمير عبد اللهيان أهمية استمرار تبادل الوفود رفيعة المستوى بين البلدين.

وتأكيدا على الأهمية التي توليها الصين لتنمية العلاقات، أكد تشين جانج على استغلال كافة الفرص في هذا الاتجاه، بما في ذلك التشاور مع وزراء الخارجية وتبادل الوفود رفيعة المستوى، ودعا نظيره الإيراني لزيارة الصين.

يشار إلى أن إيران والصين وقعتا في شهر مارس عام 2021 اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاما.

وجاءت الاتفاقية وسط عقوبات قاسية فرضتها الولايات المتحدة عقب انسحابها في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا.