الخارجية اللبنانية: دفع المساهمات للأمم المتحدة مباشرة

أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أن مساهمات لبنان للأمم المتحدة سيتم دفعها مباشرة، وذلك ردا على خبر تناقلته وسائل الإعلام عن تعليق حق لبنان بالتصويت في الأمم المتحدة ،بسبب عدم تسديد المساهمات ضمن ميزانية المنظمة الدولية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، إنه "عطفا على الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام عن تعليق حق لبنان بالتصويت في أجهزة الأمم المتحدة نتيجة لعدم تسديد المساهمات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية، يهم وزارة الخارجية والمغتربين التوضيح بأن سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت".

وأضاف البيان "بعد الاتصالات التي تم اجراؤها مع كل من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تبين أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة".

كانت وسائل إعلام تناقلت خبرا عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قوله إن "فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وإنها من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا"، مشيرا إلى أن "الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 1835303 دولارا للبنان.