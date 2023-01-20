ضابطة مخابرات أمريكية متقاعدة تصف نقص أسلحة الجيش بسبب دعم كييف بـ الخطير

كشفت ضابطة المخابرات العسكرية الأمريكية المتقاعدة ريبيكا كوفلر، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" يواجه "أزمة حقيقية" في قضية مخزونات الأسلحة والذخيرة بسبب استمرار الإمدادات لكييف.

وتعليقا على المخاوف من أن البنتاجن يستنزف احتياطياته لدعم كييف، قالت كوفلر خلال مقابله مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية "في الواقع، نحن الآن في أزمة خطيرة ونعاني من نقص في بعض أنظمة أسلحتنا.. لدينا نقص في المعروض، ونفتقر للكثير من الذخائر".

وأضافت: "ليس لدينا ما يكفي من صواريخ جافلين، وأيضا ليس لدينا ما يكفي من صواريخ ستينجر، وكذلك من الذخيرة من عيار 155 ملم".

وبحسب قولها، فإن للجيش الأمريكي متطلباته الخاصة من الذخيرة لتدريب الأفراد العسكريين والحفاظ عليهم، وسيستغرق الأمر سنوات لتجديد إمدادات الأسلحة لدعم الخطط العسكرية الأمريكية.

وأشارت الضابطة، إلى أنه بالنسبة لتجديد مخزونات صواريخ "ستينجر" قد يستغرق الأمر 18 عاما، وبالنسبة لصواريخ جافلين قد يصل إلى 8 سنوات.

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، أنها ستزود أوكرانيا بأسلحة ومعدات بقيمة 2.5 مليار دولار كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة، وفي المجموع، منذ بداية إدارة الرئيس جو بايدن، خصصت واشنطن أكثر من 27.4 مليار كمساعدة عسكرية لكييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.