الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: سنعمل مع الكونجرس لتأمين 125 مليون دولار لدعم البنية التحتية الأوكرانية

أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، اليوم /الخميس/ في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، عن نيتها العمل مع الكونجرس لتوفير 125 مليون دولار لدعم مرونة البنية التحتية للطاقة والمرافق في أوكرانيا في مواجهة هجمات الاتحاد الروسي المستمرة والممنهجة.

وأشارت باور -في بيان على موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- أنه إذا تمت الموافقة على المبلغ سيتم سحب التمويل بموجب قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا لعام 2023 الذي تم تمريره في ديسمبر.

وذكر البيان أنه منذ بداية الحرب وخاصة منذ أكتوبر 2022، استهدفت قوات الاتحاد الروسي عن عمد البنية التحتية الحيوية مثل أنظمة التدفئة والطاقة والغاز، وأظهرت أوكرانيا مرونة هائلة في أعقاب هذه الهجمات حيث يخاطر عمال المرافق بحياتهم بشكل روتيني لإصلاح الأضرار غالبًا في غضون ساعات من الضربات الجوية.

وقالت باور إنها ستستخدم المبلغ لشراء معدات حيوية بما في ذلك توربينات غازية إضافية ومحولات آلية عالية الجهد ومعدات إصلاح محطات التوزيع الفرعية والطاقة الاحتياطية لإمدادات المياه في كييف وخدمات تدفئة المناطق.

ويأتي هذا التمويل الجديد بالإضافة إلى مساعدة كبيرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لقطاع الطاقة في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية، فلقد قامت الوكالة الأمريكية بالفعل بتسليم 1548 مولداً إلى 22 منطقة في أوكرانيا وهناك المزيد في الطريق.

وتضمن هذه المولدات الكهرباء والتدفئة للمدارس والمستشفيات ومراكز إيواء النازحين داخليًا وشركات تدفئة المقاطعات وأنظمة المياه في حالة انقطاع التيار الكهربائي بسبب الضربات الجوية الروسية.

واستثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 55 مليون دولار في البنية التحتية للتدفئة في أوكرانيا لمساعدة الشعب الأوكراني على اجتياز فصل الشتاء.

وستفيد هذه المساعدة ما يصل إلى سبعة ملايين أوكراني من خلال دعم إصلاح وصيانة الأنابيب وغيرها من المعدات اللازمة لتوصيل التدفئة للمنازل والمستشفيات والمدارس والشركات في جميع أنحاء أوكرانيا، ويعتمد هذا الدعم على أكثر من عقدين من الدعم المقدم لأوكرانيا لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

وأشار البيان إلى أن حكومة الولايات المتحدة تظل ملتزمة بدعم حكومة وشعب أوكرانيا في الرد على حرب الاتحاد الروسي ضدهم.

وساعد الدعم المباشر من الميزانية الأمريكية لحكومة أوكرانيا البالغ 12.6 مليار دولار في الحفاظ على الخدمات الحكومية الهامة مثل دفع رواتب عمال الإغاثة وتلبية التزامات المعاشات التقاعدية لدعم المواطنين المستضعفين والحفاظ على عمل المستشفيات. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة الأمريكية أكثر من 1.9 مليار دولار كمساعدات إنسانية لملايين الأشخاص في كل من أوكرانيا والدول المجاورة الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم ومجتمعاتهم منذ فبراير 2022.