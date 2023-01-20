أوكرانيا: منطقة زابوريجيا تعرضت لـ224 ضربة روسية خلال الساعات الـ24 الماضية

قال أوليكسندر ستارخ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوريجيا، اليوم الجمعة، إن المنطقة تعرضت 224 مرة لضربات روسية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف ستارخ، أن زابوريجيا شهدت رقما قياسيا في عدد الهجمات عليها، حيث نفذت القوات الروسية 224 ضربة على 21 منطقة في زابوريجيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أسفر عن تدمير 34 منشأة مدنية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وفي سياق متصل، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن الروس استخدموا في قصف زابوريجيا، الدبابات وقذائف الهاون والمدفعية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.