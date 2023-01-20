وزارة الخارجية الروسية: واشنطن ترعى داعش في أفغانستان سرا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن ثمة أدلة على أن الولايات المتحدة تحاول إقامة علاقات مع معارضي السلطات الأفغانية الحالية.



وقالت الوزارة، في نبأ عاجل نشرته وكالة سبوتنيك الروسية عبر حسابها على موقع "تليجرام"، إن واشنطن ترعى سرًا تنظيم داعش في أفغانستان، مضيفة أنه يتعين على سلطات كابول التعامل مع مسألة شمولية الحكومة ومراعاة حقوق الأقليات القومية والمرأة.



وفي أكتوبر الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، إن الولايات المتحدة تحاول بمساعدة حلفائها زعزعة الاستقرار في أفغانستان والمناطق المتاخمة لها.



وصرح سيرومولوتوف، بأن "الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون حاليا ممارسة ألاعيبهم الجيوسياسية، والعمل على زعزعة استقرار الوضع في أفغانستان والمناطق المجاورة".



ويذكر أن حركة "طالبان"، أعلنت في 7 سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة.



ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها حركة "طالبان"، مشترطة أن تفي الحركة بشروط عدة للاعتراف بها، على رأسها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية منطلقا للأعمال الإرهابية.