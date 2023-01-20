سهير رمزي: موافقة أجسد أم كريم عبد العزيز ومعنديش عقدة من أدوار الأمهات

قالت الفنانة سهير رمزي، إن ترندات السوشيال ميديا ليست كلها جيدة وليست كلها سلبية ولكن مفهوم الترند حاليا يوجد به الكثير من الأمور السيئة، مضيفة: "أكثر حاجة كانت ترند ومتصحش كان عامل الكشري، وأكتر ترند فرحني كان مسلسل القاتل الذي أحبني مع هاني رمزي".

وأشارت الفنانة سهير رمزي، في حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنها لا ترفض تمثيل أم في أدور فنية لنجوم رجال، قائلة: "معنديش عقدة في تمثيل أمهات نجوم ولكن في ناس مينفعش أكون مامتها زي أي نجم مفيش شبه بيني وبينه قوي".

وعبرت الفنانة سهير رمزي، عن موافقتها تجسيد دور أم للنجم كريم عبد العزيز في عمل فني مشترك، قائلة: "موافقة أجسد دور أم كريم عبد العزيز وغيره ودول ولادي وكل سن له حلاوته وده واقع وحقيقة".