الولايات المتحدة وكوبا تجريان أول محادثات بين الأجهزة الأمنية منذ 2018

أجرت الولايات المتحدة وكوبا يومي 18 و19 يناير الجاري في هافانا أول مباحثات حول التعاون بين الأجهزة الأمنية للبلدين منذ عام 2018.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد، أمس الخميس، أن الجانبين بحثا "المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية القانون"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن مشاركة واشنطن في تلك المباحثات "تؤكد على التزامنا بالمناقشات البناءة مع الحكومة الكوبية حيث يكون ذلك مناسبا، بهدف تفعيل مصالح الولايات المتحدة".

يذكر أن الحوار بين الولايات المتحدة وكوبا في مجال حماية القانون بدأت في عام 2015، بعد أن أعلن الرئيس باراك أوباما آنذاك عن تخفيف العقوبات المفروضة على هافانا، وبدأ التحرك نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.

وفي عام 2017 وقعت واشنطن وهافانا اتفاقية تنص على تبادل المعلومات حول تهريب المخدرات وتبييض الأموال والاحتيال وتهريب البشر ومحاربة الإرهاب وغير ذلك من الأنشطة غير الشرعية.

وانقطع الحوار الأمني في 2018، على خلفية سياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.