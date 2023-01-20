بولندا تستقبل 9 ملايين و289 ألف لاجئ أوكراني حتى الآن

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الجمعة، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين في البلاد ارتفع إلى 9 ملايين و289 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة -حسبما ذكر (راديو بولندا)- أن يوم أمس الخميس شهد دخول نحو 18 ألفا و500 لاجئ إلى بولندا، ومغادرة نحو 14 ألفا و800 شخص البلاد عائدين إلى أوكرانيا؛ ليبلغ بذلك إجمالي العائدين أكثر من 7.45 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.