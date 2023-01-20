محادثات دبلوماسية بين روسيا والصين بشأن قضايا التعاون الثنائي بين البلدين

عقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، والسفير الصيني لدى موسكو تشانج هانهوي، محادثات هاتفية، اليوم الجمعة، لمناقشة التعاون الروسي الصيني في إطار منظمة الأمم المتحدة.

وأكد الجانبان مجددا- وفقا لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على أن البلدين يتبادلان النُهج نفسه تجاه القضايا الدولية الرئيسية.

وناقش الجانبان التعاون الثنائي داخل منصة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة، وتم التأكيد على أن موسكو وبكين تسلكان النهج نفسه فيما يخص القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال الدولي، الأمر الذي يتماشى تماما مع روح علاقات الشراكة الشاملة والاسترايجية بين روسيا والصين.

كما أعربا عن رغبتهما المشتركة في مواصلة التعاون الثنائي "لبناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على أساس المعايير القانونية الدولية المقبولة عالميًا والدور المحوري والتنسيقي للأمم المتحدة"، بحسب البيان.

يُذكر أن السفير الصيني لدى روسيا أكد، في وقت سابق، أن موسكو وبكين تربطهما شراكة قوية، مُشيرًا إلى أنهما الشريكان الاستراتيجيان الأكثر موثوقية لبعضهما البعض.