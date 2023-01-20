أمريكا والاتحاد الأوروبي تبحثان سبل تعزيز التعاون لدعم أوكرانيا

بحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون؛ لدعم أوكرانيا ومواجهة التحديات التي تفرضها الصين وإيران.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، سبل تعزيز التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لدعم الأمن والسيادة الأوكرانية.

كما تناول بلينكن وبوريل تعزيز التعاون الثنائي؛ لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين وإيران.