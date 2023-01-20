جازبروم تقلص صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا ليوم ثان

تقلصت صادرات الغاز الطبيعي لشركة "جازبروم" الروسية للطاقة إلى أوروبا، عبر أوكرانيا، ليوم ثان على التوالي.

وطبقا لبيان صادر عن الشركة الروسية المنتجة للغاز الطبيعي، فقد بلغت التدفقات 4ر24 مليون متر مكعب، اليوم الجمعة، بانخفاض بشكل طفيف من 1ر25 مليون متر مكعب، في اليوم السابق، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وبلغت الصادرات حوالي 6ر32 مليون متر مكعب، في وقت سابق من الأسبوع.

ولم تقدم شركة "جازبروم" سببا لهذا التقليص.

وعزا محللون أمس الخميس هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب، على الغاز الروسي، الذي يتم توريده بموجب تعاقدات، على المدى الطويل، حيث أن الشراء الفوري، أرخص حاليا.

يُذكر أن خطوط الأنابيب العابرة للأراضي الأوكرانية هي آخر خطوط مازالت تنقل الغاز الروسي بشكل مباشر إلى أوروبا، حيث لا يتم ضخ أي كميات عبر خطي نورد ستريم1 ونورد ستريم2 اللذين يمران تحت مياه بحر البلطيق.

وفي أواخر سبتمبر من العام الماضي تضررت ثلاثة من 4 أنابيب تمثل خطي نورد ستريم 1 و2 نتيجة تفجيرات لم يتم معرفة سببها حتى الآن.

واستمرت روسيا في ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا حتى بعد غزو الأخيرة في أواخر فبراير الماضي، مع خفض الكميات إلى حوالي 40 مليون متر مكعب يوميا بما يعادل نحو نصف الطاقة التشغيلية للخطوط الأوكرانية. لكن منذ بداية العام الحالي بدأت الكميات التي يتم ضخها في التراجع بشدة.