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قالت وسائل إعلامية صومالية رسمية، إن قوات الجيش صدت هجوما شنة مسلحو "حركة الشباب" على قاعدة عسكرية في جلعد وسط البلاد، وكبدتهم خسائر فادحة.

وذكر التلفزيون الصومالي نقلا عن مصادر في الجيش، أن "حركة الشباب" تكبدت خلال هجومها على القاعدة العسكرية خسائر فادحة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية، أن مدينة جلعد تحت سيطرة الجيش ووضعها مستقر بعد صد الهجوم.

وتقول الأنباء الأولوية إن الحركة استخدمت سيارات مفخخة لاستهداف القاعدة وحدثت مواجهات استمرت فترة.

من جهتها، قالت "حركة الشباب" إنها ألحقت أضرارا بالقوات الصومالية المتمركزة في القاعدة.

وتمكن الجيش الصومالي من فرض سيطرته على ميدنة جلعد الاثنين الماضي، عقب انسحاب مقاتلي الحركة منها.