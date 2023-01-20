وزيرة بريطانية: اليابان أحد أقرب شركائنا في آسيا

أكدت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون المحيطين الهندي والهادئ، آن ماري تريفيليان، أن اليابان هي أحد أقرب شركائنا في آسيا خلال اختتام زيارتها اليوم الجمعة.

وقالت تريفيليان، وفقا لما أوردته الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي، إن "زيارتي أظهرت عمق هذا التعاون مع وجود العديد من الفرص للاستثمار والبحث والمواهب التي سيتم تقاسمها بين البلدين"، مشيرة إلى أنه من العلم والابتكار إلى الدفاع والرقمية سنقوم بتطوير شراكة حديثة ومتطورة متجذرة في قيمنا المشتركة.

والتزمت المملكة المتحدة ببذل المزيد مع أحد أقرب شركائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتعزيز العلاقات والدفاع بقوة عن الديمقراطية والسلام والحرية.

وأجرت وزيرة المحيطين الهندي والهادئ محادثات مع نظرائها الحكوميين وممثلي رجال الأعمال اليابانيين في زيارة استغرقت أسبوعًا لليابان.

وجاءت الزيارة في أعقاب توقيع اتفاقية دفاعية جديدة تاريخية بين المملكة المتحدة واليابان لتعميق الشراكة الأمنية الرئيسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تسمح المعاهدة المعلنة حديثا للقوات المسلحة البريطانية واليابانية بتنفيذ أنشطة وتدريبات مشتركة بسهولة أكبر.