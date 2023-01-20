زيلينسكي يتوقع قرارات قوية من الحلفاء بشأن تزويد بلاده بالسلاح

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، أنه يتوقع "قرارات قوية" بشأن إمداد بلاده بمزيد من الأسلحة الغربية، خلال اجتماع مهم للحلفاء في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، اليوم الجمعة.

وقال زيلينسكي: "بينما نستعد لاجتماع رامشتاين الجمعة، فإننا نتوقع قرارات قوية. نتوقع حزمة دعم عسكري قوية من الولايات المتحدة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت نائبة وزير الخارجية الأوكرانى قد قالت خلال مقابلة خاصة مع شبكة "سكاى نيوز عربية"، في وقت سابق أنس الخميس، إن روسيا تتحضر لهجوم عسكرى كبير على أوكرانيا فى فبراير المقبل، وأكدت نائبة وزير الخارجية الأوكرانى إن خطة السلام الأوكرانية تؤكد على ضرورة انسحاب روسيا من كامل أراضينا، مضيفة أن شبة جزيرة القرم أرض أوكرانية.