النيابة تحقق في استشهاد أمين شرطة ومصرع مُتهم بالإسكندرية

تباشر النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، التحقيق مع المتهمين في حادث استشهاد أمين الشرطة حمادة صبحي رمضان، 38 عامًا، من قوة إدارة شرطة المرور، متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الصدر، وذلك أثناء مطاردة قوات الأمن لـ3 متهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، صادر ضدهم عددًا من الأحكام القضائية في قضايا "مخدرات، سلاح ناري"، ولقي أحدهم مصرعه لاحقًا.



وعاينت النيابة العامة موقع الحادث، فيما رفع خبراء الأدلة الجنائية آثاره، وجرى جمع فوارغ الطلقات من محيطه لمضاهاتها بالأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين، وتصوير الموقع، وطلبت التقارير الطبية لجثتي أمين الشرطة، والمتهم، للتصريح بدفنهما عقب انتهاء مهام الطب الشرعي، والتقارير الطبية للمصاب.



وكان أحد المتهمين لقي مصرعه عقب تحديد مكان اختبائه في إحدى المناطق الزراعية المتاخمة لطريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي، في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، حيث أنه وباستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فردت عليه بالمثل وعُثر بجوار جثته على "طبنجة وطلقات نارية من ذات العيار"، حيث أنه سبق اتهامه في قضايا "مخدرات، وحيازة أسلحة نارية".



وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا يفيد أنه وأثناء استهداف 3 أشخاص، لاتهامهم بالاتجار بالمواد الخدرة، محل إقامتهم محافظة الدقهلية، وخلال مطاردتهم، بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة.



تم ضبط 2 من المتهمين "صباحًا" وهروب الثالث والذي تم استهدافه ولقي حتفه "مساءً" تم نقل الجثتين "الشهيد، والقتيل" إلى مشرحة كوم الدكه، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.