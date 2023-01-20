 سهير رمزي تكشف حقيقة تدخل سوزان مبارك لمنع عرض مسلسلها على القناة الأولى - بوابة الشروق
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سهير رمزي تكشف حقيقة تدخل سوزان مبارك لمنع عرض مسلسلها على القناة الأولى

خالد حسام الدين
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 4:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 4:31 ص

أكدت النجمة سهير رمزي، عدم صحة ما يشاع عن زوجها بالنجم الراحل عمر الشريف، قائلة: "جوازي من عمر الشريف إشاعة وهو من صغيري كان فتى أحلامي عمر الشريف وكان فتي أحلام بنات كتير من جيلي، واتكبت كتير وقتها أننا اتجوزنا ولكن هو كان صديق".

وأضافت سهير رمزي، في لقاءها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنا كنت من معجبي عمر الشريف ورحبت به خلال زيارة لمنزلي هو بضيوفه وعملت حفلة في البيت واستقبلته وانتشرت الشائعات بعدها.

وكشفت سهير رمزي، عن سماعها تدخل السيدة سوزان مبارك لمنع عرض مسلسل حبيب الروح في التلفزيون المصري قائلة: "أنا سمعت ده، وكان المسلسل هيتعرض على القناة الأولى وكنت متفقة على كده، وفوجئت بعدم عرض المسلسل في أول يوم رمضان وسألت المنتج المسلسل منزلش ليه قالي جت لنا أوامر منزعش المسلسل".

وتابعت: "رد عليا أن المسلسل بيعمل انتشار للحجاب، وأنتي لبسه الحجاب والحجاب حلو وفي ناس هتقلدك وتمشي وراكي، ولكن معرفش ده حقيقة ولا لا واتوقف المسلسل ولم يذاع على القناة الأولى".

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