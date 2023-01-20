رئيس اتحاد السلاح: مصر تعود بقوة للمشاركات العربية

عبر عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح عن سعادته بالنتائج التي حققتها البعثة المصرية في منافسات البطولة العربية التي استضافتها البحرين خلال الفترة من 16 وحتى 19 يناير.

وتوجت مصر بلقب البطولة بعد ان سيطرت على ميداليات البطولة ب 22 ميدالية متنوعة في البطولة العربية بواقع، 12 ذهبية و 6 فضيات و 4 برونزيات.

وقال عبد المنعم الحسيني :" بعد غياب لأكثر من 14 عاما عن البطولات العربية لمرحلة العمومي ، مصر تعود بقوة و تفوز بالبطولة العربية بمملكة البحرين الشقيقة في بطولة تم تنظيمها على أعلى مستوي بمشاركة ٨ منتخبات عربية شقيقة.

وتابع قائلا :" سنواصل المشاركات العربية وذلك لدعم الاشقاء فنيا بهدف رفع مستوي رياضة السلاح عربيا.

كما وجه الحسيني الشكر للسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية بمملكة البحرين على دعوته للبعثة المصرية بدار الضيافة والحضور لتشجيه المنتخب كما وجه الشكر للاتحاد البحريني والشيخ ابراهيم خليفة على التنظيم المتميز ، والشيخ سالم القاسمي رئيس الاتحاد العربي والاسيوي والإماراتي على رعاية البطولة.