تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 20 بناير 2023، والتي جاء في مقدمتها:

ارتفاع عدد السياح بنسبة 55% في الربع الأول من العام المالي الحالي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن السياحة تشهد أداء قوي، حيث ارتفع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من هذا العام المالي مقارنة بالعام الماضي، كما زادت عائدات قناة السويس بنحو 30٪، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية الكبرى للممر، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 90٪ في السنة المالية الماضية، ومن المتوقع أن تكون مصر في عام 2023 وعلى مدى السنوات القادمة من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.

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توصيل الغاز الطبيعي لـ24 قرية في قنا ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، عن إطلاق الغاز الطبيعي لأول مرة في قرية جزيرة الحمودي بمركز ومدينة الوقف بمحافظة قنا، وبذلك يرتفع عدد قرى مبادرة (حياة كريمة) بمحافظة قنا التي استفادت من خدمة الغاز الطبيعي إلى ٢٤ قرية حتى الآن.

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بدء عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق ديون مصر المحلية

يتأهب مستثمرو الأسواق الناشئة للدخول من جديد في سوق الديون المحلية المصرية، حيث يجذبهم تراجع الجنيه والعائدات القياسية مقارنة مع أقرانها، وأدى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى عودة الاهتمام بديونها بالعملة المحلية، التي سجلت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة العام الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.

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توقعات بنمو التجارة الإلكترونية في مصر بنسبة 18.6% بين عامي 2021 و2025

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن السوق المحلية تشهد نموًا مطردًا في قطاع التجارة الإلكترونية لتحتل المرتبة الـ44 عالميًا، وتتوقع الإحصائيات الدولية أن تنمو التجارة الإلكترونية في مصر بنسبة 18.6% بين عامي 2021 و2025، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لفتح آفاق النمو في مختلف لمجالات .

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مصر تستهدف الوصول إلى 50% مشروعات خضراء بحلول 2024

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنميةالاقتصادية، إن مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 50٪ مشروعات خضراء بالخطة الاستثمارية بحلول العام المقبل، مضيفة أن مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية، تدعم نظام حوكمة قوي لضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها، وتلعب المنظمات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة، دورًا حيويًا في تقديم الدعم الفني للدول في هذا الصدد.

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إعلان تفاصيل منظومة طرح الخبز لغير حاملي البطاقات قريبا بعد التشغيل التجريبي لها

وقال إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المختصين والمعنيين يقوموا حالياً بالانتهاء من بلورة المنظومة الجديدة بكل تفاصيلها وأبعادها بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز لتقييم وتحديد مراكز التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف الحر، موضحا أنه سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل تلك المنظومة الجديدة عقب الانتهاء من إتمام التشغيل التجريبي لها، وبعد إنفاذ كل التنسيقات المطلوبة مع الجهات ذات الصل.

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وزير السياحة يبحث مع شركات إسبانية فرص الاستثمار السياحي في مصر

استكمل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لقاءاته المهنية خلال فعالية معرض الفيتور السياحى الدولى بمدريد، بعقد مجموعة من اللقاءات مع المسئولين في شركتي Portaventura وLoro Park، وذلك لاستعراض فرص الاستثمار في مصر في مجال الأنشطة الترفيهية، حيث تحدث الوزير عن خطة الوزارة لتحسين تجربة السائح في مصر وتطوير جودة الخدمات المقدمة له وخاصة مختلف الخدمات الترفيهية التي تجذب السائحين.

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توزيع 1800 مشروع صغير على المستفيدين من تكافل وكرامة بالمحافظات الحدودية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، قام بتوزيع 1800 مشروع صغير من مشروعات تربية الأغنام على المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" في المحافظات الحدودية "البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ومطروح"، بالإضافة إلى 403 مشروعات دجاج بياض في قرى مراكز كفر الشيخ بتكلفة 15 ألف جنيه لكل مشروع و220 مشروع تربية أغنام في قرى "حياة كريمة" بمحافظة قنا.

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تسيير 13 رحلة جوية إلى الصين اعتبارا من مارس المقبل

أعلن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران يحيي زكريا، تسيير 13 رحلة جوية إلى المدن الصينية، اعتبارا من شهر مارس المقبل، وسط تقديم كافة التسهيلات للمسافرين بين البلدين، مضيفا أنه سيتم تشغيل 7 رحلات جوية إلى مدينة (جوانزو)، و3 رحلات إلى بكين، و3 رحلات إلى هانزو، في إطار تشغيلها المنتظم إلى الصين، كما كانت قبل فترة كورونا.

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الذهب يرتفع 10 جنيهات وجرام 21 يسجل 1780 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، فى أسواق الصاغة المحلية بنحو 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر 1780 جنيها، وزاد جرام عيار 24 لنحو 2034 جنيها، كما ارتفع جرام عيار 18 إلى 1527 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 14250 جنيها، وفقا لنادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة السابق.

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النفط يحقق مكاسب أسبوعية 3%

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي بنسبة 3%، وأعلى مستوى منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، بدعم من التفاؤل بشأن الطلب الصيني، ورغم الزيادة غير المتوقعة للمخزونات الأمريكية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.7% لتصل إلى 86.75 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.79% عند 81 دولار للبرميل.

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