 طنطاوي يفوز بجائزة مجدي مهنا للعمود الصحفي بنقابة الصحفيين المصريين - بوابة الشروق
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طنطاوي يفوز بجائزة مجدي مهنا للعمود الصحفي بنقابة الصحفيين المصريين

أحمد سعيد طنطاوي
أحمد سعيد طنطاوي

نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 11:16 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 11:16 م

حصد الكاتب والصحفي ببوابة الأهرام أحمد سعيد طنطاوي المركز الأول في جائزة مجدي مهنا للعمود الصحفي في مسابقة التفوق الصحفي لعام 2021.. والتي تنظمها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين.

واستحق طنطاوي الجائزة عن مقال تم نشره في "بوابة الأهرام" تحت عنوان: "الاستثمار في التطبيقات.. كلوب هاوس مثالًا".

جدير بالذكر أن اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين كانت قد أعلنت قائمة الفائزين بجوائز التفوق ظهر الخميس 19 يناير الجاري.

وتنافس هذا العام 428 صحفيا على جوائز الصحافة المصرية للأعمال المنشورة خلال عام 2021 في جميع فروع المسابقة والتي تشمل 12 فرعًا في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا في مسابقة الجوائز الخاصة.


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