 عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 2:10 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 2:10 م

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، أن نحو 75 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد، من مُختلف مُحافظات الضفة بما فيها القدس، وداخل أراضي العام 48.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهم من الوصول إلى المسجد.


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