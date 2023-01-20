 مقتل 100 إرهابي وإصابة العشرات عقب تصدي الجيش الصومالي لهجوم بإقليم غلغدود - بوابة الشروق
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مقتل 100 إرهابي وإصابة العشرات عقب تصدي الجيش الصومالي لهجوم بإقليم غلغدود

مقديشيو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 2:54 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 2:54 م
أعلن الجيش الصومالي اليوم الجمعة، مقتل نحو 100 إرهابي وإصابة العشرات من مليشيات إرهابية عقب تصديه لهجوم مباغت ضد مدينة "غلعد" التابعة لمحافظة غلغدود بولاية غلمدغ وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن مسئولين أن العملية العسكرية أتت عقب هجوم مباغت قامت به العناصر الإرهابية ضد "غلعد"، فيما تصدي الجيش للهجوم والحق بالعناصر الإرهابية خسائر فادحة وصادر معدات عسكرية لهم.

وأوضح المسؤولون أن سبعة جنود بينهم ضابط قتلوا خلال العملية العسكرية ضد العناصر الإرهابية.

وتعبتر مدينة "غلعد" من بين ثلاث مدن استراتيجية، استعادها الجيش الصومالي بداية هذا الأسبوع من أيدي مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

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