إبراهيم عيسى: 90% من تجارة العملة في مصر كانت قائمة على أكتاف الإخوان

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن تيارات الإسلام السياسي يحاولون دائمًا ضرب الفكرة الوطنية، مشيرا إلى أن أوائل تجار العملة كانوا من جماعة الإخوان الإرهابية، كما أنهم أول من تعاملوا بالعملة من أجل تصدير الأزمات للدولة.

وأضاف عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الخميس، أن 90% من تجارة العملة في مصر كانت قائمة على أكتاف أعضاء الإخوان وشركاتهم ورجالهم، منوهًا إلى أن التيار الإسلامي لم ولن يعمل لصالح الوطن.

وأكد إبراهيم عيسى أن التيار الإسلامي أصحاب مصلحة في هدم مصر، ولا ينشغلون من أجل مصلحة الوطن أو الدولة، لافتا إلى أن كل ما يصدر عن الجماعة يحاولون إفشال الاقتصاد منذ أكثر من 75، كما أنهم يستغلون أي أزمة اقتصادية بشكل كبير من أجل تفتيت الدولة.