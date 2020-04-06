وزير العمل الأمريكي يؤكد أهمية تعزيز التعاون الفني والتقني مع النمسا

أكد مارتي والش، وزير العمل الأمريكي أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني والتقني مع النمسا.

وقال والش، في تصريح اليوم الجمعة، خلال ختام زيارته إلى مدينة لينز النمساوية، إنه على عكس الوضع في النمسا لا يوجد برنامج تدريب فني موحد على الصعيد الوطني للشباب في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لهذا السبب حرص على زيارة مركز تدريب "فوست البين" في لينز.

وأضاف والش أن التوسع في التدريب المهني المزدوج أمر بالغ الأهمية لخلق وظائف عالية الجودة في الصناعات الجديدة والناشئة.

ومن جانبه، قال هربرت إيبنشتاينر الرئيس التنفيذي للمركز - في شرحه للوزير الأمريكي- أنه في المركز يتم إعداد 400 متدرب بأحدث التقنيات للعمليات والإجراءات في عالم العمل الرقمي، بما في ذلك استخدام نظارات الواقع الافتراضي أو الروبوتات.

وأضاف أن تكلفة المتدرب الواحد تبلغ 90 ألف يورو وتشارك في تحمل التكلفة الحكومة وبعض شركات التكنولوجيا.

يذكر أن الزيارة تمت بحضور توماس شتلتسر حاكم ولاية النمسا العليا والسفيرة الأمريكية في النمسا فيكتوريا كينيدي.