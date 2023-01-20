وزير خارجية سويسرا: لابد من التفكير في كيفية تمويل إعادة إعمار أوكرانيا

صرح وزير الخارجية السويسري إيجنازيو كاسيس، أنه يتعين التفكير في كيفية تمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا، مع ضرورة تنفيذ هذه الخطوة في إطار القانون.



وقال كاسيس في تصريحات لصحيفة "تاجز أنتسايجر" السويسرية: "إذا كنا جادين بشأن إعادة إعمار أوكرانيا، فيتعين أن نفكر في كيفية تمويل ذلك"، مضيفا أن "السلطات في عدد من الدول تناقش مثل هذه الخطوة، ولكن لابد من القيام بذلك بشكل صحيح تحت حكم القانون".



وذكر كاسيس أنه لا يمكن مصادرة الـ7.5 مليار فرانك (8.2 مليار دولار) التي جمدتها سويسرا من أموال مواطنين روس مفروض عليهم عقوبات، وهي حصة من الأصول الروسية في سويسرا، والتي تقدر قيمتها بنحو 150 مليار فرانك، مشيرا إلى أن تغيير هذا القانون يتطلب على الأرجح إجراء استفتاء.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن كندا بدأت تستخدم عائدات الأصول المصادرة في إعادة إعمار أوكرانيا ومساعدة ضحايا الحرب.



وقال كاسيس إنه يبدو أن هناك "إرادة سياسة مشتركة كبيرة" على الصعيد العالمي، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات معقدة.



وأوضح أن "لا يمكن ببساطة الاستيلاء على الأموال التي لا تخصنا لمجرد أننا نعتقد أن هذه الخطوة صحيحة من الناحية الأخلاقية، فحق الملكية هو مسألة جوهرية".



ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة "إن.زد.زد" السويسرية عن مسؤول مصرفي رفض الكشف عن هويته قوله إن البنوك السويسرية تنتقد هذه الفكرة، لأن غض الطرف عن حقوق الملكية بهذا النحو يقوض وضع سويسرا كمركز مالي، فيما وصف مصرفي آخر هذه الخطوة بأنها "حكم بالإعدام" للبنوك السويسرية.