 سجن رئيس نادي شبيبة القبائل السابق بتهمة فساد - بوابة الشروق
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سجن رئيس نادي شبيبة القبائل السابق بتهمة فساد

د ب أ
نشر في: الجمعة 20 يناير 2023 - 12:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 يناير 2023 - 12:39 ص

أفادت تقارير إخبارية بأن قاضي التحقيق للغرفة الأولى بالدائرة الجزائية الاقتصادية والمالية بسيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، أمر يوم الخميس، بإيداع الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل لكرة القدم شريف ملال، الحبس المؤقت.

وكشفت صحيفة " النهار" في موقعها الإلكتروني أن ملال، ملاحق في ملف فساد يتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج.

يشار إلى أن ملال الذي ترأس نادي شبيبة القبائل من 2018 إلى 2021، كان يوجد تحت نظام الرقابة القضائية، وسبق لمحكمة سيدي امحمد أن أدانته في وقت سابق بعقوبة شهرين حبسا نافذا وتغريمه نحو 200 دولار في قضية بتهمة القذف.

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