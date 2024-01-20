مستشار الرئيس الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض لإنقاذ غزة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، إن «إسرائيل مستمرة في ممارسة كل أنواع العداء والقتل والتهجير للشعب الفلسطيني، ومنع دخول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة».

ودعا في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح السبت، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حقيقية على الأرض لإنقاذ غزة، ذاكرًا أن «المجتمع الدولي عاجز عن تطبيق القانون على الأرض».

وتابع: «المأساة الإنسانية في غزة تتفاقم»، معقبًا: «الناس محشورون ما بين القصف الإسرائيلي، ونقص الإمدادات والاحتياجات؛ لا ماء أو غذاء أو كهرباء أو وقود منذ ما يزيد عن 100 يوم».

وذكر أن حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع لا يتجاوز 7% من احتياجات المواطنين، مضيفًا: «هناك 2.4 مليون إنسان يواجهون الموت كل لحظة بفعل العدوان أو الأوبئة التي تنتشر بشكل فظيع بين النازحين، في ظل انعدام كل الشروط الإنسانية الطبيعية».

وأوضح أن «المجتمع الدولي اتخذ قرارًا بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ولم يحدث شيء»، قائلًا إن «إسرائيل تتحكم في كل ما يدخل القطاع حتى قطرة المياه، بينما يراقب العالم ما يحدث في صمت مريب».

وأضاف أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتغذى على العدوان، خاصة أن كل برنامجه السياسي قائم على استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وتوسيع رقعة الصراع والعدوان ليشمل جبهات أخرى ويدفع الأمور نحو التصعيد».

واستطرد: «يقول الإسرائيليون أنفسهم إن نتنياهو أمله في البقاء في سُدة الحكم مرهون باستمرار الحرب والصراع والعدوان، فلو توقفت الحرب وهدأت الأمور، فإن نتنياهو مهدد بالذهاب إلى المحكمة ومواجهة مصير قاس داخليًا».