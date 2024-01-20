مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة

طالب مئات الإسرائيليين، اليوم السبت، بوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين بالقطاع.



جاء ذلك خلال تظاهرة لمئات الإسرائيليين من اليهود والعرب في ميدان باريس بمدينة حيفا (شمال)، حاولت الشرطة منعها، إلا أن قرارا قضائيا سمح بتنظيمها بشكل محدود، حسبما نقلت وكالة الأناضول عن صحيفة «هآرتس» العبرية.



وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للحرب" و"الكل مقابل الكل" (إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين)" و"أوقفوا الإبادة الجماعية".



وكان حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" (حدش ـ أقوى وأكبر الأحزاب العربية الممثلة في الكنيست) و"جمعية الحقوق المدنية" (مستقلة)، قد تقدما بالتماس إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، ضد قرار الشرطة رفض تنظيم المظاهرة، وانتهى الأمر بالموافقة على تنظيمها مع عدم السماح لأكثر من 700 متظاهر بالمشاركة.



من ناحيتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "عشرات اليهود اليمينيين الغاضبين من تنظيم الاحتجاج ضد الحرب تظاهروا على مسافة ليست بعيدة (من المظاهرة الداعية لوقف الحرب)".