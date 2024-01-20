خارجية السودان تناشد دول حركة عدم الانحياز إدانة انتهاكات مليشيا الدعم السريع

ترأس وزير الخارجية السوداني السفير علي الصادق علي، وفد السودان المشارك في القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز، المنعقدة بمدينة كمبالا الأوغندية، خلال يومي 19 - 20 يناير 2024.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم السبت، قدم «الصادق» بيان السودان أمام القمة، والذي ثمن فيه جهود الآباء المؤسسين للحركة، مؤكداً التزام السودان بمبادئها والعمل على تحقيق أهدافها.



وأشار إلى أن «القوات المسلحة السودانية تخوض حرباً دفاعية عادلة منذ أبريل الماضي، ضد مليشيا معتدية عابرة للحدود، تستهدف السودان في إمكانياته ومقدراته، وتهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي في السودان».



وأكد «وقوف الشعب مع قواته المسلحة في هذه الحرب ضد المليشيا القبلية المتمردة المدعومة من بعض الدول الإقليمية»، بحسب تعبيره.



وجدد التأكيد على التزام السودان بالحل السلمي ووقف الحرب، وإحداث التحول الديمقراطي المنشود، بما يحقق مصالح وكرامة الشعب السوداني.



وناشد دول حركة عدم الانحياز، إدانة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، أسوةً بالمنظمات والدول التي أدانت جرائم المليشيا.