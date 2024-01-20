الركراكي: «يضحكني» من يرشحنا للتتويج بأمم أفريقيا

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ربما تكون خدعة جديدة من وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب الذي يحاول إقناع الجميع أن أسود الأطلس غير مرشحين للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية في النسخة الحالية.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية مساء الغد ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الركراكي في تصريحات للمؤتمر الصحفي: "لسنا مرشحين للفوز بأمم أفريقيا، لقد شاهدنا السنغال أمام الكاميرون ومنتخبات آخرى تصعد بسرعة، فالمرشحون سيظهرون في ثمن النهائي".

وأضاف: "نحن قمنغا بعملنا في المباراة الأولى، ولا زال أمامنا عمل كثير، رغم الانتصار بثلاثية هناك انتقادات كثيرة على منتخبنا وهذا أمر عقلاني".

وأوضح الركراكي: "هناك من قال لولا الطرد لعانينا وهذا يدل على أننا لسنا جاهزين بعد ونتقبل الأمر".

وأتم: "وضعنا كمرشحين يضحكني فهذا يعني كأنهم يجعلونا فائزين، وهذا لم أراه بتاتا، الكرة تلعب في أرضية الملعب فقط، وترشيحك لا يعني شيئًا نحن جئنا بطموح وهذا هو الأهم".