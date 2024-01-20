الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: تسجيل إسرائيل إبادة الفلسطينيين على الشاشات جعلت قضيتنا الأسهل

قال المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، زين دانغور، إن دعوى بلاده أمام العدل الدولية بشأن اتهام إسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة؛ تستند إلى أدلة دقيقة وحجج دامغة لا يمكن دحضها.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري»، مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، أن محكمة العدل باعتبارها الهيئة القضائية الأعلى في العالم لا يمكنها أن تخضع لأي نوع من الضغوطات أو الممارسات سواء من الدول أو الأشخاص، وذلك لمسئوليتها عن تطبيق القانون الدولي.



أوضح أن الإبادة الجماعية على الصعيد القانوني تعد «جريمة الجرائم»، مشيرا إلى صعوبة إثباتها نظرا لتطلب إثبات النية المسبقة للقضاء على جماعة معينة.



وأشار إلى أنه أصبح من السهل إثبات جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وذلك بفضل الأدلة الدامغة التي تم جمعها، والتي تتمثل في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية وبيانات الإبادة الجماعية من قادة الاحتلال، بالإضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو التي وثقتها شاشات التلفزيون.



وتابع: «إثبات نية إسرائيل بشأن إبادة الشعب فلسطيني كانت الأسهل بين كل القضايا المشابهة، فهذه هي الحالة الأولى للإبادة الجماعية التي يسجل فيها المتهم قتل ضحيته بصورة واضحة، ما جرى توثيقه كان متاحا أمام الجميع عبر شاشات التلفزيون».



ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارها بشأن «التدابير الاحترازية» العاجلة بوقف الحرب في غضون أيام، وذلك الى حين بدء التحقيقات بقضية ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.