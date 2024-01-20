تقارير سعودية تكشف مدة غياب رونالدو عن الملاعب بسبب الإصابة

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كشفت تقارير صحفية عن مدة غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة قوية خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن النجم العالمي يحتاج لفترة علاج وتأهيل تصل لأسبوعين بعد إصابته في العضلة الخلفية.

وأوضحت أن رونالدو سيخضع لكشف طبي خلال 5 أيام المقبلة لمعرفة مدى استجابته للعلاج ولتحديد فرص مشاركته مع النصر في مباراة شنجهاي الصيني يوم الأربعاء المقبل، ضمن أولى مباريات النصر في جولة الصين التي سيختتمها أمام تشنجاينج في الـ 28 من يناير الجاري.

وأضافت أن صاحب الـ38 عاما يخضع خلال الأيام المقبلة لجلسات علاجية بعيادة ناديه بجانب تدريبات خفيفة في صالة اللياقة.