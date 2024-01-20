رئيس أوكرانيا: جميع دول العالم تواجه فترة من عدم اليقين وانعدام الأمن بسبب الجنون الروسي

استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما أسماه "جنون" القيادة الروسية وحذر من حروب جديدة في العالم.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية عبر تقنية الفيديو التي بثت في كييف يوم الجمعة: «بسبب جنون القيادة الروسية، تواجه جميع الدول حول العالم فترة من عدم اليقين وانعدام الأمن».

وأضاف زيلينسكي أيضا في منشور على تطبيق إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، أن العالم أصبح يدرك بشكل متزايد أن مزيدا من الحروب قد تكون في الأفق.

وتابع: «لدينا القوة لوقف هذا، ولدينا القوة للحفاظ على الحياة الطبيعية، والعالم يملك القوة، وهذه القوة يجب وضعها موضع الاستخدام الآن لوقف روسيا».