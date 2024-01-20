 مفوضية الانتخابات والشرطة في إندونيسيا تكثفان التنسيق قبل الحملات الانتخابية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مفوضية الانتخابات والشرطة في إندونيسيا تكثفان التنسيق قبل الحملات الانتخابية

د ب أ
نشر في: السبت 20 يناير 2024 - 10:31 م | آخر تحديث: السبت 20 يناير 2024 - 10:31 م

تعزز المفوضية العامة للانتخابات في إندونيسيا مستوى اتصالاتها مع الشرطة الوطنية لضمان نجاح الانتخابات وأمنها قبل فترة الحملات الانتخابية الكبرى للانتخابات العامة لعام 2024، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

وأوضح أوجست ميلاز المسؤول بالمفوضية العامة للانتخابات أن المفوضية والشرطة عززا من التنسيق من خلال مناقشة إجراءات تنظيم التدفق المروري خلال الحملات الكبرى.

وكشف عن أن المفوضية العامة للانتخابات تخطط لعقد لقاء تنسيقي مع الشرطة وجميع فرق الحملات للمرشحين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس.


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