خبير إسرائيلي: حماس لديها قدرة لا متناهية في تعزيز صفوفها بأشخاص جدد

أعرب الخبير العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد، عن دهشة جيش بلاده و«الشاباك» من الحجم الهائل للصناعات العسكرية في قطاع غزة، بل أن هذه الدهشة تضاعفت مع اكتشاف النطاق الذي لا يمكن تصوره لقدرات حماس، على إنتاج الأسلحة والبنية التحتية تحت الأرض.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، مساء السبت، لفت الخبير لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إلى قدرات «حماس» اللامتناهية في تعزيز صفوفها بأشخاص جدد.

وأضاف الخبير العسكري الإسرائيلي، أن الأيام المقبلة ستشهد نهاية المرحلة المكثفة من القتال في غزة، على أن تبدأ مرحلة جديدة تتسم بالقدر نفسه من التحدي.

وذكر ألون بن دافيد، أن الفرقة 98 من الجيش الإسرائيلي ستنهي عملياتها في خان يونس جنوب غزة، فيما يتمنى الجيش أن تتمكن قواته من تحقيق إنجاز من هذه العملية، يتمثل بالوصول إلى قيادة حركة حماس أو إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، إلا أن تحقيق هذه الأهداف غير مضمون.

ويرى الخبير أنه بعد السيطرة على خان يونس، سيكون للجيش الإسرائيلي سيطرة عملياتية على نحو 80% من أراضي قطاع غزة، باستثناء منطقة رفح ومخيم النصيرات ومدينة دير البلح، وستغادر معظم القوات، لكن ستبقى بعض منها، وستواصل تقسيم القطاع بين الشمال والجنوب.

وأشار إلى أن 90% من القدرات العسكرية لحركة حماس يتم إنتاجها داخل غزة، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي لقاذفات «آر بي جي» المتطورة، وإنتاج الطائرات المسيرة.

ولفت إلى أن «التحدي القائم لدى الجيش الإسرائيلي في السنوات المقبلة هو تدمير الكميات الهائلة من أسلحة حماس، وتفكيك قدرتها على الصناعات العسكرية، محذرا من قدرة الحركة غير المتناهية على دعم صفوفها بأشخاص جدد.

وفي وقت سابق، كشفت حركة حماس عن مشاهد للسلاح الذي استخدمته لقصف العمق الإسرائيلي لأول مرة، حيث نشرت قناة «كتائب القسام» فيديو قالت إنه يوثق «مشاهد لطائرات الزواري الانتحارية التي استهدفت بها كتائب القسام لأول مرة أهدافًا للاحتلال في عمق الأراضي المحتلة».