المستشار بولس فهمي: المحكمة الدستورية حريصة على التواصل مع نظيراتها من المؤسسات الخارجية لتفعيل التعاون

قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة حريصة منذ نشأتها على التواصل مع كل المؤسسات الدستورية الخارجية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء السبت، أن مصر هي تتولى الأمانة العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وهو يضم تجمعًا لكل الدول العربية التي بها محاكم دستورية لمناقشة كل الهموم المشتركة وتفعِّل التعاون على المستوى الدستوري.

وأشار إلى أنّ مصر عضو مساهم في مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، موضحًا دستور هذه المنظمة ينص على أن عضوية المكتب التنفيذي تكون دورتين فقط، في حين تم تعديل ذلك لتكون مصر عضوًا في المكتب التنفيذي لدورة ثالثة، موضحًا أن المنظمة أرجعت ذلك إلى عدم قدرتها على الاستغناء عن الخبرات الدستورية المصرية.

ولفت إلى أن مصر تنظم سنويًّا وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية.

ونوه بأن هذا الاجتماع يشهد مناقشة كل المسائل المشتركة، موضحًا أن بعض المحاكم تعود لمصر لتلمُّس الرأي الصحيح في بعض الدعاوى.

يُشار إلى أن هذه المقابلة أجريت بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور دستور 2014.