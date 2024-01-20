فلسطينية تطلق اسم عبدالفتاح السيسي على مولودها: مصر خدمتنا واستضافتنا على أفضل مستوى

قالت المواطنة الفلسطينية غادة منار رمضان الغلبان، إنها أطلقت على ابنها اسم "عبد الفتاح السيسي"؛ نظرا لما قدمته لها جمهورية مصر العربية من خدمات واستضافة على أفضل مستوى.



وأشارت إلى الخدمة الطبية الممتازة التى تلقتها في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المصرية، والعناية الفائقة التى شهدتها تُقدم للفلسطينيين والمصريين على حد سواء.



وكانت غادة قد دخلت إلى مجمع السويس الطبي يوم 14 يناير الجاري، كمرافق للمريضة شمس نبيل محمد الألبان، وجاءتها آلام الولادة وتم حجزها في قسم النساء، ووضعت طفلها مساء يوم الأربعاء الماضي.



تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أكد استمرار تقديم الخدمات للفلسطينيين ضمن خطة الدولة.



وأشار إلى أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية أجرت ما يقرب من 32% من العمليات الكبرى التي أجريت للجرحى الفلسطينين منذ بداية استقبالهم من خلال معبر رفح البري، وبنسبة نجاح للعمليات 100%.