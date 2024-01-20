ألمانيا: نسخة معرض «بوت» للرياضات المائية تتناول قضية التنقل الكهربائي

انطلقت في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، اليوم السبت، فعاليات النسخة الجديدة من معرض "بوت" للرياضات المائية.

ويشارك في المعرض حوالي 1500 عارض من جميع أنحاء العالم يقدمون جديدهم من اليخوت والقوارب وزوارق الكانو وألواح التزلج ومعدات الغوص.

ويضم المعرض أحواض مياه تتيح للزائرين تجربة الغوص وركوب زوارق الكانو والتجديف من وضع الوقوف.

وتتوقع الجهة المنظمة للمعرض أن يصل عدد الزائرين في العام الحالي خلال فعاليات المعرض التي تستمر على مدار تسعة أيام إلى عدد مماثل لعددهم في العام الماضي، عندما وصل العدد إلى 237,000 شخص منهم 200,000 من الزائرين العاديين بينما كان الباقون من الزائرين المتخصصين.

وهناك بين الـ 1100 قارب المعروضة في قاعات المعرض، قوارب مجهزة بمحركات كهربائية حيث يعد الاتجاه نحو التنقل الكهربائي على الماء هو أحد موضوعات المعرض هذا العام.