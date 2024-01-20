جون كيربي: بايدن يؤمن بأفق حل الدولتين وإمكانية إقامة دولة فلسطينية رغم صعوبته

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤمن بأفق حل الدولتين وإمكانية إقامة دولة فلسطينية، رغم إدراكه بأن تحقيق ذلك سيتطلب الكثير من العمل الشاق.

وقال كيربي - في مؤتمر صحفي، حسب ما نشره "البيت الأبيض"، عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت - إن بايدن أبدى خلال محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتناعه القوي بأن حل الدولتين لا يزال المسار الصحيح للمضي قدما.. موضحا أن الولايات المتحدة ستواصل طرح وتأييد هذا الموقف.

وأضاف: "نأمل عندما ينتهي الصراع، أن نعمل بطريقة تعاونية مع الحكومة الإسرائيلية ونظرائها في المنطقة بشأن الحكم الجيد في غزة".

وتابع "عندما نتحدث عن غزة ما بعد الصراع منذ عدة أسابيع، نؤكد أنه لا يمكن تحقيق ذلك بدون التحدث أيضا عن تطلعات الشعب الفلسطيني".

وجدد كيربي، تأكيده على أن بايدن لا يزال يؤمن بإمكانية حل الدولتين، موضحا أنه يدرك أن ذلك سيتطلب الكثير من العمل الشاق ومن القيادة هناك في المنطقة، لا سيما من طرف جانبي القضية.

وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة التزاما راسخا برؤية هذه النتيجة في نهاية المطاف.